بعد السعودية والبحرين.. الإمارات تنتقد تحفظ قطر على بياني قمتي مكة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان الإمارات، انضمت إلى كل من السعودية والبحرين في انتقاد تحفظ قطر على بياني القمتين العربية والخليجية الطارئتين في مكة، الخميس الماضي.

وجاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب انتقاد مشابه من جانب السعودية والبحرين للموقف القطري.

واعتبر قرقاش أن "قطر تتحفظ على وحدة دول المجلس، وعلى فقرات إدانة إيران".

واتهم الدوحة بـ"غياب المصداقية والتعرض لضغوط بعد موقفها من بياني القمة".

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وأرجع آل ثاني تحفظ قطر على بياني القمتين إلى أن "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وتابع: "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وشدد على أن "بياني القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا، ولم يتم التشاور حولهما".

وأردف: "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة، كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن"./انتهى/