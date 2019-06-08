وزير الدفاع: إدعاء أميركا استعدادها للتفاوض مع إيران مكر وخدعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية اعتبر في حديثه خلال الاجتماع الاستراتيجي لوزارة الدفاع بحضور كبار مدراء الوزارة، عداء الغرب ونظام الهيمنة للجمهورية الاسلامية الايرانية بانه يعود الى مبادئها في رفض الهيمنة وعدم التبعية.

وقال حاتمي، ان طرح قضايا مثل الملف النووي وحقوق الانسان والقدرات الصاروخية والتواجد الاقليمي هو مجرد ذريعة للعداء ضد ايران وان السبب وراء كل هذا العداء والاحقاد هو الانموذج الجديد لسيادة الشعب الدينية الذي طرحه مهندس الثورة الاسلامية الكبير للعالم والذي ادى الى الصحوة وبث الحياة من جديد في الاسلام الاصيل وافول قوى الشرق والغرب.

واعتبر وزير الدفاع، ادعاء الاميركيين استعدادهم للتفاوض مع ايران دون شروط مسبقة كذبا وخداعا وذلك بناء على سوابقهم في هذا المجال./انتهى/