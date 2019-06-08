تفاصيل إنشاء وتشغيل معامل الابداع في 5 مدن كبرى بإيران

وأعلن رئيس مركز تطوير التقنيات الاستراتيجية التابع لمعاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية اسماعيل قادري فر في حديث مع وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بتشييد معامل الابداع في المدن الكبرى بايران، أعلن بأن الاجراءات العمرانية والانشائية لتأسيس معمل الابداع على مساحة بوسع 14 الف متر وفي موقع المعمل القديم لصناعات الاتصالات بمدينة شيراز قد بدأت، ومن المقرر أن يتم تشغيله في أواخر الصيف.

أفصح عن بدء عملية تشييد معمل ابداع مدينة مشهد بالقرب من جامعة "فردوسي" وفي موقع معمل مهجور وبالتعاون مع بلدية المدينة، معلنا عن تشغيله في أواسط موسم الخريف القادم.

ووفقا لتصريح قادري فر تم التوقيع على عقد لإنشاء معمل ابداع في مدينة يزد وفي موقع معمل مهجور، إذ يحضى هذا المشروع بدعم معاونية العلوم والتكنولوجيا، اضافة الى منظمة الارض والسكن الوطنية، كما ومن المتوقع ان يتم تشغيله في بداية العام الايراني المقبل (أواخر شهر مارس/آذار).

وأوضح رئيس مركز تطوير التقنيات الاستراتيجية أن أنشطة هذه المعامل ستكون وفق البيئة والطاقات والامكانيات التي تحيط بها كل من مناطقها، معلنا عن ابرام عقد لانشاء معملين للابدع في كل من مدن اصفهان وتبريز قريبا.

وفيما يتعلق بأولويات معاونية العلوم والتكنولوجيا قال قادري فر أن المعاونية تسعى لاستغلال المساحات الصناعية المهجورة والامكانيات الموجودة فيها واستثمارها من اجل دفع عجلة الابداع والابتكار في البلاد، الى جانب خلق فرص عمل خالية من الدخان والتلوث البيئي الناتجة عن المعامل الصناعية./انتهى/.