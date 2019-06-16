زلزال عنيف يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي قريب

وبث الدفاع المدني النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي بعيد إعلان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن زلزالاً عنيفًا بقوة 7,4 درجات ضرب في الساعة 10,55 صباحاً (22,55 ت غ السبت) على عمق 34 كلم وعلى بعد حوالي 928 كيلومتراً شمال شرق مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية.