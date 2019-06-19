لافروف: أدلة واشنطن المزعومة حول حادث ناقلتي النفط ضبابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء إن “روسيا لا تملك معطيات استخباراتية حول استهداف ناقلتي النفط يوم الـ13 من حزيران في مياه خليج عمان” مضيفاً: “لا نرى سوى أدلة مزعومة ضبابية جداً تقدمها الولايات المتحدة منها تسجيل فيديو وصور تثير تساؤلات حتى لدى أقرب حلفائها”.

ولفت لافروف إلى أن روسيا تدعو إلى إجراء تحقيق دقيق في كل الحوادث من هذا النوع مشيراً إلى أن هذا ما كانت تدعو إليه إيران منذ البداية.

واعتبر لافروف أن الوضع في المنطقة يبعث على القلق وأنه “تجب مطالبة جميع الأطراف بالتحلي بضبط النفس والامتناع عن أي تحركات مستعجلة”.

وانتقد وزير الخارجية الروسي “المنطق الذي سبق للغرب أن أعمله في كثير من الحالات والمتمثل بعبارة.. من المرجح جداً” موضحاً أن “هذه الكلمات تخص مشكلات بالغة الجدية ولا تتحمل التساهل.. لذا فليس هناك سبيل آخر غير تحقيق واتفاق على ضرورة إعادة الوضع إلى طبيعته”.

وبين لافروف أن أولئك الذين يراهنون على تأجيج النعرات في المنطقة لا ينطلقون من رعاية مصالح شعوب المنطقة بل من اعتباراتهم الجيوسياسية في المنطقة. /انتهى/.