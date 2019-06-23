على أميركا تحمل مسؤولية تصرفاتها للحفاظ على ارواح قواتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد مقر عمليات " خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد اوضح خلال قيامه بزيارة ميدانية لمركز القيادة والتحكم في أنظمة الرادار والمنظومات الصاروخية التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري: ان إيران تخوض حاليا مواجهة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار، وكذلك لتثبيت قدرتها الاقليمية في مواجهة التحالف الاميركي والصهيوني السعودي.

أكد قائد مقر عمليات " خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد انه يجب على الادارة الاميركية التصرف بمسؤولية في حماية أرواح قواتها عن طريق تجنب سلوك خاطئ في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران لا تسعى للحرب ولكنها ستدافع عن مصالح شعبها ضد اي تهديد او انتهاك تتعرض له.

وأضاف مصير مصالح شعوب المنطقة متعلقة بعضها البعض ومن غير الممكن قابلية تقسيم الحرب والسلام منوها إلى أنه لتجنب الحرب ينبغي اتخاذ خطوات عملية عوضا عن الاكفاء بالكلام./انتهى/