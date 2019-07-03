الخارجية الإيرانية: لم نعقد املاً على "الانستكس" إلا أننا لم نسد الطريق أمامه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي كتب في صفحته على موقع تويتر أن ايران تعتقد أن الآلية المالية الأوروبية (الانستكس) بأنها غير كافية لتحقيق مطالب إيران إلا أنها بمثابة المقدمة لتنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها التي لم تنفذها حتى الآن".

وأضاف موسوي " لا أحد في الحكومة يعقد املا على الانستكس إلا أننا لم نسد الطريق أمامه".

يذكر أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال يوم الاربعاء، انه بدءا من 7 تموز/ يوليو 2019، لن تكون نسبة التخصيب 3.67، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء./انتهى/