  1. السياسة
٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:١٨

سيناتور أمريكي: بيع الأسلحة للسعودية ينافي إدعاء ارساء السلام في المنطقة

سيناتور أمريكي: بيع الأسلحة للسعودية ينافي إدعاء ارساء السلام في المنطقة

صرح السيناتور الجمهوري"رند بول" قائلاً انه ليس من الوارد ولا من المنطقي أن ندعم سباق التسلح، وفي الوقت نفسه ندّعي العمل على ارساء السلام في المنطقة.

أفادت "وكالة مهر للانباء" نقلاً عن "يو اس اي تودي" أن، السيناتور الجمهوري "رند بول"عبّر عن رغبته بالوقوف في وجه بيع السلاح للسعودية.

واضاف ان النظام السعودي لم يحترم أدنى حق من حقوق الإنسان وأنهم اقدموا على قتل المدنيين الأبرياء في اليمن وجعل الناس في اليمن يواجهون المجاعات والاوبئة وأيضاً لم تتوان حكومتهم عن قتل معارضيها من أبناء جلدتها من السعوديين.

وفي إشارة منه إلى زيادة عدد الأعضاء المعارضين لبيع السلاح للسعودية من 27 سيناتورا في عام 2016 إلى 47سناتورا في عام 2017 قال: وصول الأعضاء المعارضين لبيع السلاح للسعودية إلى 50 سيناتورا،  إنجاز كبير، وأننا مستمرون إلى أن يتم إقرار قانون عدم بيع الأسلحة للسعودية. /انتهى/

رمز الخبر 1896068

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