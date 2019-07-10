السياحة بمدينة قم شهدت تقدما ملحوظا خلال الاعوام الأربعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الشؤون الدولية في عتبة السيدة معصومة(س) كمال ثريا صرح مساء الثلاثاء في الاجتماع المشترك لمؤسسة "ابحاث قم" فيما يتعلق بموضوع السياحة في مدينة قم، صرح: ان مدينة تعد مميزة للسياح حيث تمكنهم من تجربة الاسلام بحضورهم في هذه المدينة، مشيرا الى ما كتبه باحث اجتماعي الماني عن هذه المدينة في مذكرة سفره، إذ اعتبرها مدينة هامة وجذابة ، وأكد ثريا على اهمية استثمار هذه الامكانيات الخاصة بمدينة قم.

وبالاشارة الى ان السياحة في مدينة قم ذات نكهة معنوية، قال: شهد القطاع السياحي في قم تطورا ملحوظا منذ عام 2015 لغاية الان ، لذلك يجب تحسين وتطوير البنى التحتية لهذه المدينة.

ووفقا لتصريحه قد استقبلت مدينة قم في العام الماضي 320 ضيفا خاصا فيما بينهم سياسيون من مختلف دول العالم، اضافة الى حضور سياح مسلمين من 55 بلد وغير مسلمين من 86 بلد في مدينة قم، مشددا على ضرورة رفع مستوى البنى التحتية لتصبح مؤهلة للسياحة الدولية./انتهى/.