إجراء مناورات نووية بمحورية الدفاع المدني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد فيلق رسول الله (ص) التابع للحرس الثوري في محافظة طهران العميد سيروس صابري صرح على هامش افتتاحية مركز ثامن الائمة (ع) التابع لقوات التعبئة، أن اعداء الجمهورية الاسلامية يحاولون بشتى الطرق توجيه ضربة للجمهورية الاسلامية، وبعد الفشل في الحرب المباشرة استدارت بوصلتهم نحو الحرب الناعمة، حيث أن هجماتهم الثقافية ايضا باءت بالفشل.

واعتبر صابري أن العدو يحاول ان يقطع آمال الشعب الايراني من مستقبل بلادهم، مشيرا الى أن قائد الثورة الاسلامية قد تفاءل خيرا بمستقبل البلاد والاعلام ايضا يجب أن يؤكد على هذا الامر.

وأكد على اهمية دور الاعلام في افشال مؤامرة العدوا لقطع آمال الشعب الايراني بمستقبل البلاد عبر عرض انجازات الثورة الاسلامية.

وقال: ايران كانت دولة غير معروفة وغير قوية قبل الثورة الاسلامية، لكن اليوم تحولت الى قوة اقليمية، ما أثار التذمر والازعاج لدى الاعداء.

هذا وفي سياق اخر شدد نائب قائد فيلق رسول الله (ص) على اهمية الدفاع المدني في مواجهة التهديدات والكوارث الطبيعية والمصطنعة، قائلا: يجب اجراء مختلف المناورات لمواجهة كافة التهديدات وذلك ليس محصورا بالسيل أو الزلزال فقط.

وأضاف: بعد اجراء دراسات وتقييم الاحتياجات توصلنا الى أنه من الضروري اجراء مناورات نووية بمحورية الدفاع المدني في المنطقة الحولية لمفاعل طهران للأبحاث، وتتبنى هذه المناورات محافظية طهران والحرس الثوري التابع لطهران./انتهى/