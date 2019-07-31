بيرني ساندرز: سأعود إلى الاتفاق النووي في أول يوم لرئاستي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، بيرني ساندرز، صرح في لقاء له مع موقع مجلس العلاقات الدولية في امریکا أن الاتفاق النووي مع ايران والذي وقعت عليها امريكا مع عدة دول اوروبية بالاضافة إلى روسيا والصين يعتبر احد أهم الاتفاقيات الدولية للحد من نشر الأسلحة النووية في التاريخ الدبلوماسي، مضيفاً أن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي في اليوم الأول من رئاسته إذاما نجح في الانتخابات المقبلة.

ونوه المرشح للانتخابات الامريكية المقبلة عام 2020 إلى أن سياسة امريكا الحالية يجب أن تتغير تجاه السعودية، فهي تقوم على بيع الاسلحة بملايين الدولارات وخفض أسعار النفط، بالمقابل يتم التعامي عن كل الانتهاكات التي يقوم بها النظام السعودي في مجال حقوق الانسان في داخل بلادها والمجازر التي تقوم بها في اليمن من جهة ثانية، مضيفاً يجب أن نوضح للسعودية أن تحريضاتها لن تدفع امريكا لصراع عسكري مع إيران. /انتهى/