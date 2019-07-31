ألمانيا: لن نشارك في العملية الأمريكية بمضيق هرمز

وقال ماس، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، خلال توجهه إلى العاصمة البولندية وارسو: "علينا تفادي أي تصعيد لاحق في مضيق هرمز، وهذا ما تمثل به موقفنا دائما".

وأضاف ماس، تعليقا على خطة الولايات المتحدة لإنشاء تحالف دولي معني بحماية أمن الملاحة في المنطقة عبر تنفيذ عملية بحرية مستدامة: "لا يمكن أن يكون حل عسكري هنا، وألمانيا لت نشارك في المهمة المقترحة والمخطط لها من قبل الولايات المتتحدة".

وأعلنت السفارة الأمريكية في برلين، الثلاثاء، أن الولايات توجهت "بصورة رسمية إلى ألمانيا باقتراح أن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا، كي تساهم في ضمان الأمن في مضيق هرمز".