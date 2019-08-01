روحاني: مقابلات ظريف تهز أركان البيت الأبيض

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح اليوم الخميس في كلمة بمناسبة افتتاح المرحلة الاولى من محطة ذات دورة مركبة في منطقة "هريس وبناب" في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) اليوم، أن طاقة انتاج الكهرباء بلغت حاليا 81.8 الف ميغاواط ارتفاعا عن 69 الف ميغاواط في عام 2013، مضيفاً أن هذا التطور يعكس نموا بارزا بمجال الاستثمار والانتاج وايجاد الخدمات اللازمة بقطاع الطاقة.

إحباط الحاقدين أوصل إيران للذروة

وأردف روحاني أن إحباط الحاقدين رفع من شأن إيران ودفعها إلى ذورة قوتها، فالأعداء كانوا يظنون أنهم قادرين على تغيير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن مستقبل البلاد سيكون بين إيديهم وأن البيت الأبيض سيقرر مصير الشعب الإيراني، لكنهم لم يعلموا أن الشعب سيكون صفاً واحداً يتحدى ضغوط الأعداء.

وأضاف روحاني أنه بعد مضي سنة وعدة أشهر من أشد الضغوط والعقوبات على إيران لازال البعض يتصرف بطفولية، فيفرض عقوبات على وزير الخارجية، مضيفاً أنهم بالسابق فرضوا إيضاً عقوبات أخرى على قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، فقد أصبحوا عاجزين لدرجة لا يمكنهم فيها أن يفكروا.

وصرح روحاني، بإن الأعداء يعترفون بنجاحنا في المفاوضات لكنهم لا يقبلون نجاحنا في الحرب، وقال إنه سعيد لقبول50 بالمائة من الحقيقة مؤكدا ان إيران لم تكن داعية حرب أبدا وجندت كل قدراتها للدفاع عن مياهها وترابها على الدوام.

وقال ان الشعب الإيراني قد ضحى بأغلى ماعنده للدفاع عن البلاد ومستعد للتضحية مرة اخرى.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الأعداء وبعد 16 شهرا من فرض اشد انواع الحظر، بدءوا باتخاذ اجراءات صبيانية، ويدعون بانهم مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة كل يوم، وهذا مايؤكد عجز اعدائنا وفقدان عقولهم.

كما أشار الرئيس روحاني الى اسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة مؤكدا ان المهم هو ان ايران اسقطت الطائرة الاميركية المسيرة غلوبال هاوك بمنظومة دفاع جوي صاروخية وطنية الصنع. /انتهى/.