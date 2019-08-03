ظريف: نفتخر أننا تفرض علينا عقوبات من أجل الدفاع عن حق شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية ايران شارك في حفل تكريمي لعوائل واسر المتضررين من السيول في محافظة لرستان جنوب غرب إيران وأعرب عن تضامنه مع هؤلاء المواطنين مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على ايران منعت المساعدات التي قدمها الإيرانيون الذين يقطنون خارج البلاد.

وقال ظريف " لسنا في مقام يؤهلنا للتفاخر على الشعب، لسنا في مقام يؤهلنا لكي نعين مصير الشعب، بل الشعب هو من يقرر مصيرنا".

وتابع وزير الخارجية الايراني قائلا " من الفخر والاعتزاز أن تفرض علينا عقوبات من أجل الدفاع عن شعبنا وحقوقها المشروعة"./انتهى/