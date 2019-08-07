روحاني: الحظر الجائر المفروض على إيران إرهاب إقتصادي

وعلى هامش إجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء في تصريح للصحفيين اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، الحظر الجائر المفروض على الجمهورية الإسلامية بأنه إرهاب إقتصادي وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف روحاني، ان هذا الإرهاب الإقتصادي لم يستثن أي شيء وحتى الأطفال والمرضى الراقدين في المستشفيات؛ مؤكدا: ان الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية جريمة ضد الإنسانية وان الشعب الإيراني سيبقى صامدا في مسيرة المقاومة كما كان حتى اليوم.

وفي جانب آخر من تصريحاته، هنأ روحاني المراسلين وكافة وسائل الإعلام بمناسبة حلول يوم الصحفي في ايران مستذكرا شهداء قطاع الإعلام.

وأشاد روحاني بالجهود الحثيثة لوسائل الإعلام في إستعراض إجراءات الجمهورية الإسلامية وقدراتها وإزدهار الإنتاج والعمل في البلاد.

وأكد روحاني ضرورة التصدي لمحاولات وسائل إعلام الأعداء التي تستهدف الجمهورية الإسلامية، عبر تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود./انتهى/