خطيب طهران: الشعب الإيراني سيحطم هيمنة الاميركان بصموده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موحدي كرماني قال في خطبة صلاة جمعة طهران: على العالم ان يعرف أن أميركا هي مثال واضح للطاغوت الذي اشار اليه، والرئيس الاميركي الحالي ترامب هو طاغوت العصر.

واشار الى انسحاب اميركا من معاهدة حظر انتشار الصواريخ المتوسطة ، وقال: ان تجاهل اميركا وانسحابها من هذه المعاهدة، يدل على عدم اهمية هذه القضية بالنسبة للادارة الاميركية الحالية.

وتابع موحدي كرماني قائلا: ان ترامب من جهة يدعو لتفاوض مع ايران ، ومن جهة اخرى يفرض حظرا على وزير الخارجية الايراني، لكن اذا كان من المفترض ان يكون هناك تفاوض ، وبالتأكيد لن يحدث ذلك، فان لسان اي بلد ومفاوضها هو وزير الخارجية، ويبدو ان اميركا ليس لديها منطق سوى الغطرسة.

واضاف امام جمعة طهران المؤقت: يمكن رؤية قوة إيران في الخارج بشكل أفضل.

واشار الى تصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وتحذيره اميركا بشان ايران ، وقال: ان رئيس وزراء باكستان اعلن في هذه المقابلة انه زار ايران وشاهد عن كثب الروح الاستشهادية لدى الايرانيين، واذا تم ارتكاب خطأ حيال ايران وتصاعد التوتر وتم الاعتداء على الجمهورية الاسلامية ، فان مرتكبي هذا الاعتداء سيغوصون في المستنقع ولن يتمكنوا من الخروج منه بالتأكيد.

وتابع قائلا: ان عمران خان اعلن في هذه المقابلة التلفزيونية ان على قادة العالم لايقارنوا ايران مع بقية دول المنطقة، وان يدركوا ان مهاجمة هذا البلد ستكو له تداعيات خطيرة جدا.

من جانب آخر اشار امام جمعة طهران المؤقت الى الى قيام السلطات الهندية بالغاء الحكم الذاتي في منطقة كشمير، وقال: هذه خطوة قبيحة من قبل الهند، وأنا أحذر هذا البلد بتجنب التعرض للمسلمين ، لأنه ليس في مصلحته ومصلحة المنطقة.

كما أشار موحدي كرماني، إلى أن ايران بفضل المقاومة تمكنت من الوقوف بوجه اطماع الاستكبار، وتحقيق انتصارات كان الحفاظ على الثورة الاسلامية احداها.

وتابع، بفضل المقاومة انهارت هيمنة أمريكا وتمكنت ايران من اسقاط طائرة أمريكية متطورة، كما تمكنت المقاومة من ايجاد ردع مقابل أمريكا وحلفائها.

وأكد أن السعودية تتخبط في اليمن وتحاول إنقاذ نفسها، وبفضل المقاومة حدثت استدارة في مواقف الامارات بشأن اليمن، حيث جرى ارسال وفد اماراتي الى ايران والتقى مسؤولي الحدود الايرانيين./انتهى/