مزاعم جديدة لترامب: إيران تسعى لعقد صفقة معنا

وقال ترامب في حديث إمام أنصاره في نيو هامبشاير: "إيران تريد التوصل إلى صفقة" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

ووفقا لترامب، فان سبب السعي الايراني لذلك يعود إلى حقيقة مفادها أن "الحظر سبب أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني"، حسب زعمه.

يذكر أنه في 14 يوليو/تموز 2015، وقعت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا)، وإيران عن اتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني. غير ان الولايات المتحدة الاميركية اعلنت في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحابا أحاديا منها واستئناف فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.