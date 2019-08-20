الادميرال سياري: ايران لم ولن تسعى وراء الحرب ابدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري صرح خلال مراسم اقيمت لتكريم الاسرى الاحرار في الذكرى السنوية الـ 29 لعودة الاسرى الاحرار الى البلاد أن ايران لم ولن تسعى واء الحرب ابدا مؤكداً، ان الدفاع المقدس (1980-1988) اوجد للبلاد قدرات ردع ممتازة واثبت بان الشعب الايراني يسير دوما خلف قائده.

واوضح انه بفضل الثورة الاسلامية حققت البلاد الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات والقدرات الدفاعية واضاف، انه ينبغي علينا من خلال رفع قدراتنا الرادعة التصدي لمطامع اعداء الثورة والجمهورية الاسلامية بارضنا. /انتهى/.