الأدميرال سياري: يجب الحفاظ على هيبة القوات المسلحة بكل قوتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في حديثٍ بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس وتكريمًا لأرواح الشهداء والمحاربين القدامى والمضحين، استعرض الأدميرال سياري شجاعة الوحدات البحرية في الدفاع المقدس، وأكد على الدور المنقطع النظير للشعب ونقل الخبرات إلى جيل الشباب.

وأضاف نائب منسق الجيش: إن العدو الذي جهزه الشرق والغرب لهزيمة الثورة الإسلامية الإيرانية، تراجع دون تحقيق أي إنجازات بعد ثماني سنوات من الحرب المفروضة.

واعتبر دور الشعب أهمّ ركيزة للنصر، وأضاف: في الأيام الاثني عشر الأخيرة من الدفاع المقدس، وكما في الدفاع المقدس، دافع شبابنا عن الوطن ومبادئه ببسالة.

وفي إشارة إلى المقاومة التي استمرت 34 يومًا في خرمشهر، أشار الأدميرال سياري إلى أن كتيبة مشاة البحرية بقيادة النقيب صمدي، بالتعاون مع قوات الحرس الثوري وأهالي المنطقة، أحبطت خطة العدو للاستيلاء على المدينة في يوم واحد. في هذه الملحمة، استشهد ما يقرب من 100 مشاة بحرية، وتكبّد العدوّ هزيمته الثانية على جبل ذو الفقار.

وأكد رئيس الأركان ونائب منسق الجيش أن العدو اليوم يتبع نفس نهج الغطرسة العالمية الذي اتبعه في حقبة الدفاع المقدس، وقال: "إن قوة القوات المسلحة مدينة بدماء الشهداء ودعم الشعب؛ ويجب أن نحافظ على هذه القوة بكل قوتنا".

