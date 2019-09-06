همتي: ضغوط الحظر طيلة الاشهر الماضية باءت بالفشل

وفي تصريح له خلال اجتماع "لجنة الحوار بين القطاعين العام والخاص" بمحافظة كرمان (جنوب شرق)، اكد هتمي على الدور الهام لاصحاب القطاع الخاص في ظل المرحلة المصيرية الراهنة.

وتابع : نستطيع ان نعلن بحزم، اننا تمكّنا بفضل الجهود الجماعية، من كسر الضغوط الناجمة عن الحظر، لنعيش اليوم ظروفا مستقرة نوعا ما؛ وبما يستدعي الحفاظ عليها.

واكد همتي، ان مواجهة الحظر رهن بحلّ مشاكل رجال الاعمال لكونهم المضحين الرئيسيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ مضيفا ان البنك المركزي، ومن هذا المنطلق، وضع على سلم اولوياته ازالة المشاكل من امام التجار والمنتجين في البلاد.