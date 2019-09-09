غریب آبادي: زيارة "فيروتا" تأتي في اطار التعاون المعمول به بين ايران والوكالة الدولية

وکتب غریب آبادي في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، أن زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا" الى طهران تأتي في اطار التعامل والتعاون المعمول به بين ايران والوكالة الدولية.

ورفض مندوب ايران مزاعم وجود أنشطة سرية نووية لايران مؤكدا أن الزيارة الحالية ليست ضمن جدول أعمال خاص كما يتمناه بولتون، بل تم التباحث بشأن أوجه التعاون فيما يخص التحقق من تطبيق الاتفاق النووي والبروتوكول الاضافي واتفاقية الضمانات الشاملة.

وأعتبر "غريب آبادي" أن أية محاولات للاخلال وحرف التعاون البناء والنشط بين الوكالة الدولية وممارسة الضغوطات العبثية عليها، تعد عملا تخريبيا وسيواجه باجراءات مناسبة من قبل ايران.

يأتي ذلك ردا على تغريدة لمستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون قبيل زيارة مدير عام الوكالة الدولية "كورنيل فيروتا" الى طهران، زعم فيها أن مجلس حكام الوكالة اطلع فيروتا على انشطة سرية نووية لايران، وأن المجلس يترقب تقريرا بهذا الشأن.