روحاني: لا معنى للتفاوض في ظل إجراءات الحظر الأمريكية

واضاف الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي امانويل ماكرون اليوم الاربعاء ان لا معني لاجراء مفاوضات مع واشنطن في ظل اجراءات الحظر الاميركية .
واعتبر الرئيس روحاني بان الابقاء على الاتفاق النووي وامن الملاحة بالخليج الفارسي يصب في مصلحة اميركا واوروبا واضاف : الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية تاتي تحت رقابة الوكالة الذرية ويمكن التراجع عنها .
اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن استعداد ايران للمشاركة في مفاوضات مع مجموعة 5+1 اذا رفعت اجراءات الحظر الاميركية.
واضاف الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي امانويل ماكرون اليوم الاربعاء ان لا معني لاجراء مفاوضات مع واشنطن في ظل اجراءات الحظر الاميركية .
رمز الخبر 1897789
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