  1. السياسة
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٢١:٢٣

في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي

روحاني: لا معنى للتفاوض في ظل إجراءات الحظر الأمريكية

روحاني: لا معنى للتفاوض في ظل إجراءات الحظر الأمريكية

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن استعداد ايران للمشاركة في مفاوضات مع مجموعة 5+1 اذا رفعت اجراءات الحظر الاميركية.

واضاف الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي امانويل ماكرون اليوم الاربعاء ان لا معني لاجراء مفاوضات مع واشنطن في ظل اجراءات الحظر الاميركية .

واعتبر الرئيس روحاني بان الابقاء على الاتفاق النووي وامن الملاحة بالخليج الفارسي يصب في مصلحة اميركا واوروبا واضاف : الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية تاتي تحت رقابة الوكالة الذرية ويمكن التراجع عنها .

رمز الخبر 1897789

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