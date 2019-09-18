الدفاع السعودية تعقد مؤتمرا صحفيا حول تفاصيل الهجوم على أرامكو

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء ان الهجوم على أرامكو لم يكن من اليمن بل جاء من الشمال وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم حسب زعمه.

واضاف المالكي ان الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو/ايار مدعيا ان لدينا أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة.

وقال ان الطائرات المسيرة التي هاجمت أرامكو استخدمت نظام تموضع متقدما وتم استخدام صواريخ ”كروز“ دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو.

واشار الى انه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو لافتا ان 3 صواريخ لم تصب أهدافها.

وتابع ان التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بدقة.

وعرضت وزارة الدفاع السعودية -في مؤتمر صحفي اليوم- بيانات وصورا وحطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها تشير إلى "دور إيران في الهجوم" حسب تعبيرها.