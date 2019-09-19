غوتيريش يرفض لقاء غوايدو في حال حضر اجتماعات الجمعية العامة

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، الأربعاء، ردا على سؤال عما اذا كان من المحتمل أن يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلية: "كلا، هذا الأمر ليس مقررا".

وكان خوان غوايدو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيرسل وفدا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، لم يؤكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عزمه حضور جلسات الجمعية العامة في نيويورك، لكن حكومته أعلنت أنها ستقدم عريضة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اعترفت بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في أعقاب إعلانه توليه هذا "المنصب" في يناير الماضي. وتعتبر الحكومة الفنزويلية إعلان خوان غوايدو انقلابا امريكيا.