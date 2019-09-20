ظريف: نفط العرب أهم لاميركا من دمائهم

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف فجر الجمعة: دماء العرب ازاء نفط العرب/ الف باء سياسة الولايت المتحدة الاميركية: 4 اعوام من القصف العشوائي الاعمى لليمن، 100 الف قتيل من الشعب اليمني ، 20 مليونا يعانون من سوء التغذية، 2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يعني اعطاء الصلاحيات الكاملة للمجرمين.

واضاف وزير الخارجية الايراني: انه ازاء ذلك تعتبر (اميركا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط "عملا حربيا" مرفوضا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد كتب في تغريدة اخرى: تصوروا فقط ان اميركا ليست مستاءة من قيام حلفائها بقصف اطفال اليمن بكل قسوة على مدى اكثر من 4 اعوام بالاسلحة والدعم العسكري الاميركي، لكنها تشعر بالاستياء حينما يقوم الضحايا (اليمنيون) بابداء رد الفعل بالطريق الوحيد القادرين عليه – اي استهداف المنشآت النفطية للمعتدين - .