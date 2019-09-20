  1. إيران
٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩

ظريف: نفط العرب أهم لاميركا من دمائهم

ظريف: نفط العرب أهم لاميركا من دمائهم

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سياسة اميركا تجاه حرب اليمن مؤشرا الى ان اميركا تعتبر النفط اهم من دماء البشر.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف فجر الجمعة: دماء العرب ازاء نفط العرب/ الف باء سياسة الولايت المتحدة الاميركية: 4 اعوام من القصف العشوائي الاعمى لليمن، 100 الف قتيل من الشعب اليمني ، 20 مليونا يعانون من سوء التغذية، 2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يعني اعطاء الصلاحيات الكاملة للمجرمين.

واضاف وزير الخارجية الايراني: انه ازاء ذلك تعتبر (اميركا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط "عملا حربيا" مرفوضا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد كتب في تغريدة اخرى: تصوروا فقط ان اميركا ليست مستاءة من قيام حلفائها بقصف اطفال اليمن بكل قسوة على مدى اكثر من 4 اعوام بالاسلحة والدعم العسكري الاميركي، لكنها تشعر بالاستياء حينما يقوم الضحايا (اليمنيون) بابداء رد الفعل بالطريق الوحيد القادرين عليه – اي استهداف المنشآت النفطية للمعتدين - .

رمز الخبر 1897968

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