وزير الداخلية يتوجه الى جنيف

وافادت وكالة مهر للانباء، نقلاً عن وزارة الداخلية، انه يشارك في قمة "اكسكام" ممثلون عن بلدان عدة، حيث تعقد من تاريخ 7 إلى 10 اكتوبر في جنيف.

هذا وقد غادر البلاد صباح اليوم وزيرالداخلية " عبد الرضا رحماني فضلي" قاصداً جنيف. وإضافة إلى الكلمة التي سيلقيها الوزير في الجلسة، عزم على ان يلتقي بممثلين عن دولة أفغانستان وباكستان، وايضاً أن يلتقي بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين ويتحدث إليه فيما يتعلق بمسئلة اللاجئين.

وتعقد قمة المفوضية العامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" اكسكام" كل عام في مجلس الأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء، ويتم طرح مواضيع تتعلق في مسألة اللاجئين. /انتهى/