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٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤

ظريف ينفي عملية "اغتيال بيولوجي" لمندوب ايران في الامم المتحدة

ظريف ينفي عملية "اغتيال بيولوجي" لمندوب ايران في الامم المتحدة

فنّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انباء انتشرت حول عملية اغتيال بيولوجي لسفير ايران في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، معلنا ان الاخير قد خضع لعملية جراحية ويتلقى حاليا العلاج الكيميائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع البرلمان الايراني، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف صرح اليوم الاثنين في خصوص الاحوال الصحية لمندوب ايران في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، صرح: انه تم تشخيص اصابته بالسرطان بعد وصوله الى نيويورك، ولم يكن على علم بمرضه عندما كان في ايران، وفي حال ان كان قد تم تشخيص مرضه قبل توجهه لنيويورك لبدئ العلاج في ايران.

وأضاف: وفقا لتشخيص الطبيب كان من الضروري ان يجري علمية باسرع وقت ممكن ولذلك اجرى العملية في نيويورك، وحاليا يتلقى العلاج الكيمائي في احدى المستشفيات.

وردا على سؤال احد الصحفيين حول احتمال الاغتيال البيولوجي لتخت روانجي قال ظريف: هذا الاحتمال غير وارد وانني افند ذلك تماما.

ويذكر ان سفير ايران في الامم المتحدة لم يرافق الوفد الايراني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بسبب اوضاعه الصحية المتدهورة وابتلائه بمرض السرطان وحاليا يرقد بمشفى في نيويورك.

وكان تخت روانجي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية في الشؤون الاوروبية والامريكيةو احد اعضاء الفريق الايراني في المفاوضات النووية مع دول 5+1./انتهى/.

رمز الخبر 1898358

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