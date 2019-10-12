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١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٧

افتتاح مركز تقني مشترك بين ايران والعراق

افتتاح مركز تقني مشترك بين ايران والعراق

افتتح يوم الخميس المركز التقني المشترك بين ايران والعراق بعقد صفقة تفاهم بين الجانبين اثناء افتتاحية المعرض الدولي الثاني عشر لتقنية النانو في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير مجموعة عمل الصناعة والسوق لدى هيئة تطوير تقنية النانو صرح في مراسم افتتاحية الدورة الثانية عشر من المعرض الدولي لتقنية النانو: قمنا بافتتاح 6 مكاتب في تركيا والصين والعراق وسوريا واندونيسيا والهند واليوم بدأت فعاليات مكتب العراق بشكل رسمي.

وأشار أن هذا المكتب ليس فقط لتصدير منتجات النانو بل انه يعمل لتصدير كافة منتجات الشركات المعرفية في ايران، ويمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المكتب المذكور في العراق.

ووقع الجانبان الايراني والعراقي في هذه المراسم صفقة تفاهم مشتركة ترمي الى عرض وبيع المنتجات المعرفية والنانوية الايرانية في العراق.

الجدير بالذكر ان المعرض الدولي لتقنية النانو انطلق منذ يوم الخميس 12 من اكتوبر في قاعة المعارض الدولية في العاصمة طهران./انتهى/

رمز الخبر 1898468

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