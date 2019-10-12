افتتاح مركز تقني مشترك بين ايران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير مجموعة عمل الصناعة والسوق لدى هيئة تطوير تقنية النانو صرح في مراسم افتتاحية الدورة الثانية عشر من المعرض الدولي لتقنية النانو: قمنا بافتتاح 6 مكاتب في تركيا والصين والعراق وسوريا واندونيسيا والهند واليوم بدأت فعاليات مكتب العراق بشكل رسمي.

وأشار أن هذا المكتب ليس فقط لتصدير منتجات النانو بل انه يعمل لتصدير كافة منتجات الشركات المعرفية في ايران، ويمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المكتب المذكور في العراق.

ووقع الجانبان الايراني والعراقي في هذه المراسم صفقة تفاهم مشتركة ترمي الى عرض وبيع المنتجات المعرفية والنانوية الايرانية في العراق.

الجدير بالذكر ان المعرض الدولي لتقنية النانو انطلق منذ يوم الخميس 12 من اكتوبر في قاعة المعارض الدولية في العاصمة طهران./انتهى/