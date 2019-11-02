سنجبر القوات السودانية على المغادرة إذا ما استمروا بعدوانهم

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً وكالة النبأ اليمنية ان النظام السعودي ومعه الإماراتي استعانا بالمرتزقة من مختلف الدول وسخرا أموالهما لإشراك بعض الدول في العدوان على اليمن.

وأضاف، لدينا معلومات متكاملة عن مشاركة كل دولة ونوع ومستوى مشاركتها في العدوان والمقابل عن تلك المشاركة وتابع سريع، النظام السوداني زج بجنوده في الحرب البرية بخلاف بعض الدول التي اكتفت بمشاركة قواتها إما في الجو أو البحر

وأشار العميد سريع إلى ان النظام السوداني كان يتاجر بأرواح جنوده ويسترزق بالتغرير بهم وخداعهم من خلال مبررات وشعارات المشاركة في العدوان على اليمن

وكشف سريع أن عدد قتلى مرتزقة الجيش السوداني وصل إلى 710 قتلى والمئات من المصابين مع اتساع دائرة المشاركة بالعدوان

واشار سريع إلى أن إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني منذ بداية العدوان يتجاوز الـ8 آلاف قتيل ومصاب منهم 4253 قتيلًا

وأوضح سريع، لقد تعاملنا مع الأسرى لدينا وفق الدين والأخلاق والعادات اليمنية وذلك بكل احترام وإنسانية

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، تحالف العدوان يعتمد على مرتزقة الجيش السوداني ولا يتعامل معهم كالمرتزقة العاملين في الشركات الأمنية الأجنبية.

وتابع سريع استمرار المشاركة السودانية في العدوان على اليمن يفرض على قواتنا اتخاذ خطوات جادة لإجبارهم على المغادرة.

وأشار سريع إلى ان القوات السودانية المتواجدة داخل اليمن تعتبر أهدافا مشروعة وأي تشكيلات أخرى تساند تحالف العدوان بغض النظر عن مكان تواجدها

وأكد العميد على ان القوات المسلحة اليمنية تمتلك القدرة الكاملة على استهداف أي تشكيلات عسكرية جديدة من المرتزقة قبل وصولها إلى الأراضي اليمنية. /انتهى/