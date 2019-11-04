يجب تطوير العلاقات الإيرانية الأذربيجانية على جميع الأصعدة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي "على لاريجاني" إلتقى اليوم "الإثنين" بسفير أذربيجان في طهران "بنياد حسين اف".

وضمن اللقاء صرح رئيس المجلس مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين: مجلس الشورى الإسلامي لم يضع اي عوائق في سبيل تطوير العلاقات البرلمانية الإيرانية الأذربيجانية، ويجب تطوير العلاقات على الأصعدة كافة.

وأضاف رئيس المجلس، إن الوضع الراهن مناسب جداً لتقوية العلاقات بين البلدين على الصعيد الإقتصادي والسياسي والثقافي والإجتماعي، وعلى مسؤولي البلدين العمل في سبيل تقوية تلك العلاقات.

ومن جانبه صرح "بنياد حسين اف" مشيراً إلى أن العلاقات الإيرانية الأذربيجانية اليوم الأفضل من نوعها على مدار التاريخ: لحسن الحظ العلاقات بين البلدين وعلى كثيرة من الأصعدة كالإقتصادي والصناعي وغيرها علاقات قوية وفي طور التطور .

وأشار "حسين اف" إلى التسهيلات السياحية بين البلدين قائلاً: دولة أذربيجان قامت بخطوات عديدة في سبيل تقوية القطاع السياحي بين البلدي. /انتهى/