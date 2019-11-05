  1. إيران
٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٧:١٣

ريابكوف: تخفيض إيران الجديد لالتزاماتها النووية نتيجة منطقية للركود في ضمان مصالحها الشرعية

ريابكوف: تخفيض إيران الجديد لالتزاماتها النووية نتيجة منطقية للركود في ضمان مصالحها الشرعية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ريابكوف​، أن "​موسكو​ تعتبر تخفيض ​إيران​ الجديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة نتيجة منطقية للركود في ضمان المصالح الإيرانية الشرعية.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​، أن "​موسكو​ تعتبر تخفيض ​إيران​ الجديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة نتيجة منطقية للركود في ضمان المصالح الإيرانية الشرعية"، مشيراً إلى "إننا نعتبر الخطوة ​الجديدة​ لإيران لتخفيض الالتزامات التي تعهدت بها طوعا، نتيجة منطقية للركود في حل القضايا المعروفة المتعلقة برفع استقرار خطة العمل المشتركة وضمان النتائج الاقتصادية لتنفيذ هذه الصفقة التي أملت بها إيران".

ولفت إلى انه "من المهم أن الإجراءات المعلنة، بما فيها إمدادات ​الغاز​ لأجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو تحمل طابعا يمكن إلغاؤها تقنيا. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يخص أيضا كل الأعمال الإيرانية السابقة في إطار عملية تخفيض الالتزامات التي تعهدت بها إيران طوعا". /انتهى/

رمز الخبر 1899021

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