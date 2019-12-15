السفير اليمني في طهران یبحث مع السويسري مبادرة المشاط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير اليمني في طهران، إبراهيم الديلمي، التقى بسفير سويسرا بطهران وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم مبادرة رئيس المجلس الاعلى اليمني مهدي المشاط لتحقيق السلام في ظل تعنت النظام السعودي وعدم التعامل بجدية مع المبادرة.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتسهيل الأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن وتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في العاصمة صنعاء.

إلى ذلك ناقش السفير الديلمي مع القائم بأعمال السفير الليبي في طهران علي العبيدي، آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.