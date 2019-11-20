المنتخب الوطني سوف يتأهل إلى نهائيات كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قسم العلاقات العامة في الاتحاد الإيراني لكرة القدم أكد - في بيان – أن لحظة البدء من جديد قد بدأت أسرع مما يتصور وأن المنتخب ينتظر بفارغ الصبر مبارياته مع هونغ كونع وبعدها كمبوديا ومن ثم البحرين والمنتخب العراقي، وبغض النظر عن المبارتين الأخيرتي فإن الجهاز الفني واللاعبين ينظرون إلى الأيام الأولى من رأس السنة الجديدة القادمة.

وأكد الاتحاد الإيراني في البيان أنه يعمل ليل نهار، وسوف يفعل كل ما هو ضروري لتأهل المنتخب، مشيرا إلى أن صناع القرار في كرة القدم سيبذلون قصارى جهدهم وأن المنتخب سوف يتأهل إلى نهائيات كأس العالم بكل تأكيد.