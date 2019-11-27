عملية تحديد المخربين وإلقاء القبض عليهم مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد الشرطة الإيرانية اللواء أيوب سليماني صرح اليوم الأربعاء خلال مراسم احتفاء بالمدافعين والقائمين على الأمن الإيراني، أنه بفضل الله لقد عم الأمن في أرجاء البلاد ولم نعد نشاهد حالات انعدام الأمن مرتبطة بالأحداث الأخيرة.

وأشار اللواء سليماني إلى تدخل قائد الثورة الأسلامية بحكمته وتوجيهاته الوضائة وأنه كيف استطاع وأد الفتنة في أوجها مؤكدا استعداد قوات الشرطة والأمنية لمواجهة أي تحركات قد يقوم بها المخربون الذين كانوا يمنون النفس بمهاجمة المقار والنقاط الأمنية التابعة للشرطة مستغلين الأوضاع الراهنة.

وأكد اللواء سليماني أنه وبالنظر إلى استعداد القوات الأمنية وجهوزيتها وإشرافها التام على الأوضاع فقد تم القاء القاء القبض على قادة المخربين ووفقا للوثائق والمستندات فإن هؤلاء الأشرار كانت لديهم خطط مبيتة للنيل من الأمن والإضرار بمصالح الناس واستغلال الظروف التي أعقبت قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.