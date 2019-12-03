تفاصيل الهجوم الذي استهدف جنوب الموصل ليلة أمس

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي قالت في بيان لها بأن الهجوم الذي استهدف قضاء الحضر جنوب الموصل ليلة أمس كان يهدف لفتح ثغرة ليؤثر على بلدات جنوب نينوى وشمال غرب صلاح الدين فضلاً عن قطع الطريق العام"، مبينة ان " الحشد الشعبي من اللواء ( 44) التابع إلى قيادة العمليات، قاموا بصد التعرض الكبير وحالوا دون تحقيق أهداف الإرهابيين".

وأضافت القيادة أن "الاشتباكات استمرت لعدة ساعات استخدمت فيها قوات الحشد الهاونات الثقيلة والمتوسطة من عياري ١٢٠ و ٨٢ ملم فضلاً عن أسلحة الاشتباك المباشر بالإضافة إلى الاستفادة من دور كاميرات الرؤية الليلية إلى جانب شجاعة ابطالنا في حسم الموقف وانهزام المجاميع الإجرامية".

يذكر ان قوة من اللواء 44 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تصدت، ليلة أمس، لهجوم "داعشي" استهدف قضاء الحضر جنوب الموصل. /انتهى/