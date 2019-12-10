اجراء ثاني عملیة لزرع الكبد في يزد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد رئيس جامعة 'الشهيد صدوقي' للعلوم الطبية في محافظة يزد محمود نوري شادكام أشار الى وفاة امرأة تبلغ من العمر 31 عاما بسبب الموت الدماغي حيث تم التبرع بأعضاءها بعد الحصول على موافقة عائلتها الامر الذي أسفر عن زراعة كبدها في جسد مريض كان بحاجة الى كبد.

وصرح نوري شادكام ان الاعضاء الاخرى لهذه المرحومة تم نقلها الى مدينة شيراز للتبرع بها الى الذين هم بحاجة لزراعة الأعضاء.

وأضاف أن أول عملية لزراعة الكبد تمت في نوفمبر من العام الحالي، حيث نجحت ثاني عملية لزرع الكبد في يزد، موضحا ان يزد أصبحت أحد أهم المراكز لزراعة الكبد على مستوى ايران./انتهى/