أوباما ينتقد مجددًا حرب ترامب على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، انتقد في تجمع انتخابي للديمقراطيين في ولاية جورجيا دونالد ترامب بسبب بدء الحرب على إيران، وقال إن هذه الحرب قلّصت أمن الأمريكيين.

وقال أوباما: إن الرئيس الحالي اتخذ مجموعة من القرارات السيئة، أهمها بدء حرب غير ضرورية لم يردها أحد ولم يصوت عليها أحد.

وأشار إلى تقليص مخزونات الصواريخ الأمريكية قائلًا: لقد قلّصنا مخزوناتنا الصاروخية، وهذا الأمر جعلنا أكثر عرضة للخطر. فإيران تملك الآن حق النقض على مضيق هرمز، حيث يعبر جزء كبير من نفط العالم للوصول إلى المستهلكين.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق ارتفاع أسعار النفط والديزل من تبعات الحرب وقال: لهذا السبب ارتفع سعر النفط. ولهذا السبب ارتفع سعر الديزل، وارتفع سعر كل شيء تقريبًا.

كما شدد أوباما، مشيرًا إلى وعود حكومة ترامب: خلافًا للوعود والتصريحات والإعلانات التي طُرحت قبل سبعة أشهر، فإن هذه الحرب لم تنته بعد.

وفي جزء آخر من كلامه دافع أوباما عن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران؛ وهو الاتفاق الذي تحقق في عهد رئاسته. وقد أخرج ترامب أمريكا من هذا الاتفاق في عام 2018.

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