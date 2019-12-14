دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا في إرساء السلام الإقليمي مهم للغاية

وأفادت وكالة الأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا في إرساء السلام والأمن بالمنطقة.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد لقاء جمعه بنظيره التركي مصطفى شنتنوب، على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية في أنطاليا بتركيا، قال لاريجاني، إن ايران وتركيا دولتان مهمتان في المنطقة ولنا علاقات ودية على مستوى الشعبين والحكومتين والبرلمانين.

وقال لاريجاني، إنه وفيما يتعلق بالقضايا الاقليمية المهمة وجهود البلدين لإرساء الأمن المستديم كانت وجهات نظرنا متقاربة جدا حيث نأمل بأن يعود التعاون الوثيق بين البرلمانين لمصلحة شعبي البلدين المهمين في المنطقة أي إيران وتركيا.

من جانبه قال شنتوب في تصريحه للصحفيين لقد أجرينا لقاء مثمرا، حيث ناقشنا قضايا كثيرة بينها إقليمية، إلى جانب العلاقات الثنائية.