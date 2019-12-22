الحشد الشعبي يعلن نتائج عملياته الامنية شمال شرقي ديالى

وقال آمر اللواء 24 بالحشد احمد التميمي في تصريح لموقعنا ان "العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم لتعقب ومطاردة خلايا داعش شمال قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، كانت بمحاور متفرقة أبرزها محور قرى وبساتين حوض سنسل في الزور وصولا لضفاف نهر ديالى ومحور قرى وبساتين حوض شروين وصولا لنهر ديالى".

وأضاف التميمي أن "العملية حققت نتائج ايجابية واسفرت عن تفتيش وتمشيط مناطق واسعة وتدمير 3 أوكار لعناصر داعش تحوي كميات من المواد اللوجستية”، لافتا الى ان “العملية كانت مدعومة بجهد استخباري وغطاء جوي، وستكون هناك عمليات أخرى قريبا".

وكان الحشد الشعبي والقوات الأمنية شرعا في وقت سابق من اليوم بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش شمال المقدادية في ديالى. /انتهى/