صادرات السلع الايرانية لـ عمان تنمو بنسبة 52 بالمئة

وأفادات وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء، أن صادرات السلع الايرانية للسلطنة سجلت 3,342,697,849 كلغم، باكثر من 1.087 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، صعودا عن 716 مليون دولار المحققة في الفترة المناظرة السابقة 2022.

بالمقابل أكدت الجمارك أن واردات ايران من عمان بلغت في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، واقع 942,202,458 كلغم من البضائع بقيمة 800 مليون دولار صعودا عن مستوى 619 مليون دولار .

وأشارت الى أن حجم التبادل التجاري البيني سجل 1.887 مليار دولار بنمو 41 بالمئة على اساس سنوي.

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