موسوي: العالم بات بأمس الحاجة الى التعاليم الأخلاقية لسيدنا المسيح (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، هنأ عبر تغريدة على موقع التويتر مولد السيد المسيح (ع)، قائلا: إيران الحنونة تحتضن الكثير من أتباع الديانة المسيحية.

وأضاف: لا شعب كالشعب الايراني يكن محبة وألفة وصداقة للمسيحيين، واليوم بات العالم بأمس الحاجة للتعاليم الاخلاقية والروحية التي جاء بها السيد يجدر الاشارة الى أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف بدوره هنأ بعيد الكريسمس عبر تغريدة له أمس الثلاثاء، حيث كتب: انني اتمنى لمواطنيّ المسيحيين وجميع الذين يحتفلون (بمناسبة مولد السيد المسيح) في ارجاء العالم، عيدا سعيدا وعطلة هادئة ورائعة، كما أضاف:ان مولد عيسى المسيح (ع) الذي هو نبي وفقا لتعاليم الاسلام (ايضا)، يعدّ مناسبة عظيمة وجديرة بالاحتفال./انتهى/.