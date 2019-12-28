تدابير امريكية غير مسبوقة في عين الأسد..

وقال المصدر بحسب المعلومة: إن “القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت اتخذت تدابير امنية غير مسبوقة بعد ساعات من تعرض قاعدة كي وان في محافظة كركوك الى هجوم صاروخي”.

واضاف المصدر، أن “تلك التدابير جاءت ايضا على خلفية وجود مخطط لاستهداف القاعدة”، مبينا ان “سربا من الطيران الامريكي يقدر بـ 20 طائرة حربية يقوم حاليا بتأمين القاعدة بالتزامن مع اجراءات مماثلة للقوات الامريكية البرية”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه الاجراءات تأتي بعد ورود معلومات لدى القوات الامريكية عن وجود مخطط لاستهداف القاعدة”.