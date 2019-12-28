إيران لن ترضخ للابتزاز السياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي رد على ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن المواطنة الأسترالية قائلا إنه ألقي القبض عليها بتهمة انتهاك الأمن القومي الايراني، وقد أصدرت المحكمة المختصة حكمها في القضية وفقا للقوانين المنصوص عليها.

وأضاف موسوي أن التجارب الماضية أثبتت أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن ترضخ للابتزاز السياسي والدعايات الفارغة، وان هذه المواطنة الاسترالية حالها كحال اي مدان آخر صدر بحقه حكم قضائي، تقضي فترة محكوميتها مع تمتعها بجميع حقوقها القانونية.

وتابع: ان الرأي العام الايراني لن ينسى كيف تعاملت السلطات الاسترالية مع السيدة الايرانية نغار قدس كني، والتي احتجزت وتلقت معاملة غير انسانية طيلة 28 شهرا دون ان ترتكب ادنى جرم، حتى انها وضعت وليدها في السجن وفصلوا رضيعها عنها، وعارضت السلطات اقامتها الجبرية في المنزل بدل السجن، وبالتالي حرموها من رؤية رضيعها بشكل منتظم، وسلموها الى اميركا، منتهكين بذلك العديد من الالتزامات القنصلية وحقوق الانسان.