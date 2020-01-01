العراق الوجهة الاولى لصناعة الشوكولاتة والحلوى الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان صادرات ايران في صناعة الشوكولات والحلويات الى العراق بلغت ما يقارب 201 مليون دولار خلال العام الماضية الايرانية، كما أعلنت مجموعة الاستيرادات الايرانية اليوم الأربعاء، ان "صادرات ايران من مشتقات الحبوب بلغت 935 الفا و500 طن بقيمة 761 مليون دولار في السنة التصديرية المنتهية في 20 آذار 2019".

وكانت العراق وافغانستان وباكستان الوجهات الثلاث الاولى لصناعة الشوكولات والحلويات الايرانية في العام الماضي حیث ان نسبة الصادرات الى العراق بلغت نحو 201 مليون دولار وإلى أفغانستان تخطت 63 مليون دولار، فيما بلغت نسبة الصادرات إلى باكستان بقدر 32 مليون دولار./انتهى/