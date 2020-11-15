القائد العام للحرس الثوري: سننتقم وسنثأر لدماء الشهيد الحاج قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للحرس الثوري الاسلامي، اللواء سلامي، اليوم الاحد خلال لقائه مع وزير الدفاع العراقي، جمعه عناد سعدون، قال: " بالتأكيد سننتقم وسنثأر لدماء الشهيد الحاج قاسم سليماني ".

واشار الى ان هذا الانتقام والثأر لا علاقة له بمتابعة الإجراءات القانونية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكداً بان الشعب العراقي سينتقمون وسيثأرون لدماء الشهيد أبو مهدي المهندس.

واضاف اللواء سلامي: " لا شك أن الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس كان لهم الدور الأكثر حسماً في العالم الاسلامي في إبادة تنظيم داعش وإسقاط المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة ".

وقال القائد العام للحرس الثوري: " كانت العراق بداية شروق شمس الشهيد سليماني كقائد للمقاومة ".

واكد اللواء سلامي ان امنيتنا ان يكون العراق دولة حرة ومستقلة ومتكاملة وعظيمة وآمنة وقوية، لان العراق في قلوبنا، ونوّه الى انه من اهم الاسباب التي دفعتنا إلى إرسال أعظم وأقوى وأشجع القادة لمساعدة العراق في القضاء على داعش، هي لتحقيق هذه الامنية في العراق ".

وتابع سلامي: يجب أن يتم طرد الأمريكيين من العراق وفق قرارات مجلس النواب العراقي.

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