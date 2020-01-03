الشيخ صادق النابلسي: اغتيال سليماني تصعيد يستدعي الحرب

و أضاف: "تنطوي العملية على قرار كبير ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها خصوصاً أننا نواجه مأزومين أحدهما ترامب الذي يعاني للهرب من العزل"، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يحاول جهده للفرار من السجن"، مؤكدا أن "كلاهما يريد الحرب لاعتبارات شخصية ، ما يعني أن من اتخذ قرار اغتيال اللواء سليماني غير آبه بالمخاطر التي تسببها النتائج عنها، أو أنه غير مقدر لمخاطرها على الأمن في المنطقة والعالم "، مشددا على إن "الثمن الذي ستدفعه أمريكا في العراق كبير وكبيراً جداً ، وأقل ما يمكن أن نتوقعه هو ضربة مؤلمة ، وأكثر ما نآمله أن يبدأ مسار ترحيل الجنود الأمريكين في توابيت خشبية."
ولفت الى أننا "في مرحلة جديدة و"طابخ السم آكله"، ولا شك أن واشنطن التي اندفعت إلى أبشع أنواع الإجرام الدولي في منطقتنا ستدفع الثمن هذه المرة دماء من جنودها وتدميراً وتفكيكياً لقواعدها!".
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