ربيعي: جثمان الشهيد قاسم سليماني يلقي الرعب في قلوب الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي الذي يشارك حاليا بمراسم تشييع اللواء قاسم سليماني مع حشد غفير من الشعب ومعظم المسؤولين الايرانيين، غرد على صفحته بموقع التويتر: اقف في وسط حشد كبير من الشعب واشعر كأن الشهيد قاسم سليماني حاضر بيننا. جثمانه الطاهر كحضوره الحي يعزز الامن والوحدة الوطنية ويلقي بالرعب في قلوب الاعداء. سيعرف ترامب أكثر فأكثر كم هو أخطأ في حساباته./انتهى/