ما هو سبب سقوط طائرات بوينغ 737 ؟!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم الأربعاء (8 يناير) وفي الساعة 6:30 صباحا سقطت طائرة بوينغ 737 بتسلسل 800 برمز تسجيل UR-PSR تابعة لشركة طيران أوكرانية كانت قد اقلعت من مطار الامام الخميني (ره) الدولي جنوب العاصمة طهران متوجهة نحو العاصمة الاوكرانية كييف، حيث لقي 170 شخصا مصرعهم جراء هذا الحادث وكان 32 منهم أجانب والباقي ايرانيين.

لم تكن هذه الحادثة الاولى من نوعها تتعرض لها طائرة بوينغ، بل سقط العشرات من طائرات بوينغ 737 منذ عام 1970 لحد الان، وقد راح ضحيتها آلاف الاشخاص، إذ أن آخر سقوط يتعلق بعام ونصف الماضي للجيل الجديد من طائرة البوينغ، وهي بوينغ 737 مكس، حيث توفي 346 شخص اثر السقوط.

سقوط لثلاثة مرات خلال عامين لطائرة بوينغ 737 مكس

وتعد طائرة بوينغ 737 مكس ضمن طائرات narrow-body (ضيقة البدن) وحلقت لأول مرة في رحلة تجريبية لها بالـ 29 من يناير 2016 وحصلت على ترخيصة الطيران في 8 من شهر مايو عام 2017.

وأول حادث سقوط شهدته طائرة بوينغ 737 مكس كان في 29 من اكتوبر عام 2018 في رحلة لشركة "لاين اير" الماليزية للطيران، متوجه من جاكرتا الى بنغلاديش، حيث سقطت في بحر جافا في اندونيسيا بعد 13 دقيقه من التحليق وتوفي جراء الحادث 189 شخصا، والثاني كان في 10 من مارس عام 2019 لرحلة متوجه من مطار العاصمة الاثيوبية اديس ابابا الى العاصمة الكينية نايروبي، اذ سقطت الطائرة في مدينة اثيوبية بعد 6 دقائق من التحليق وراح ضحيته 157 شخص.

وبعد حصول هاتين الكارثتين ونشر تقارير حول الخلل الفني الموجود في طائرة بوينغ 737 مكس والمؤدي الى هذه الحوادث، اوقفت شركة بوينغ انتاج هذه الطائرة منذ شهر ديسمبر لعام 2019 تحت وطأة مطالبات الشارع العام.

والجدير بالذكر أن أسعار أسهم شركة بوينغ قد شهدت تراجعا بشكل ملحوظ بعد توقف انتاج طائرة بوينغ 737 مكس ومن المحتمل ان تشهد اليوم بعد سقوطها للمرة الثالثة المزيد من التدهور.

وبسبب فشل شركة بوينغ التي تتصدر قائمة المصدرين الأمريكيين وعجزها في كسب ثقة الجمهور والاسواق بعد سقوطين خلال عامين، تم عزل المدير العام لهذه الشركة قبل فترة قصيرة في أواخر شهر ديسمبر عام 2019./انتهى/.