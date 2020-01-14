المدعي العام الإيراني يدعو الحكومة لطرد السفير البريطاني على وجه السرعة

وعلق الشيخ منتظري على حادثة سقوط طائرة الركاب الاوكرانية بالقول اننا ناسف بشدة لوقوع الحادث ونحن جميعا نشعر بالالم والحزن .

وقال إن السلطة القضائية بادرت الى متابعة ملابسات الحادث فورًا ولكن نظرًا تعقيدات القضية وأبعادها فان عملية المتابعة ستستغرق بعض الوقت لأن جميع جوانب هذه القضية تحتاج إلى متابعة من الناحية القانونية والتقنية.

وافاد المدعي العام ان على المواطنين الاعزاء ان يكونوا مطمئنين إلى أن القضاء لن يتساهل في متابعة هذه القضية وعلى ذوي ضحايا الحادث ان يكونوا على ثقة في ان الجهاز القضائي سيضطلع بمهامه في هذا المجال .

وتابع الشيخ منتظري: "يجب أن يعلم الناس أنه سيتم معالجة أبعاد هذه الكارثة تقنيًا وقانونيًا وسيتم اطلاع الجمهور على ما يجري .

وحول مشاركة السفير البريطاني في التجمعات الأخيرة بالبلاد قال الشيخ منتظري ان هذه المشاركة المفضوحة تكشف أن مثل هذه الأحداث والتجمعات غير القانونية تدار من قبل عناصر خارجية سواء أمريكية اوبريطانية.

وقال: "إن وجود سفير دولة ما في تجمع غير قانوني لعدد من مثيري الشغب لبلد اخر امرغير مقبول مطلقا بالنسبة لنا وسيتم ملاحقة هذا الإجراء قانونيا.

وقال المدعي العام "نتوقع من الحكومة المحترمة أن تطرد مثل هذا المنتهك للقاون في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "بالطبع ، من وجهة نظرنا ، إن خطوة السفير هذه يمكن ملاحقتها قانونيا على الصعيد الدولي ايضا حيث ان مشاركة سفير بدون ترخيص في تجمع غير مصرح به ومحاولته تبرير ذلك بذريعة التعاطف مع ضحايا سقوط الطائرة الاوكرانية وهذه كذبة غير مقبولة.

وقال المسؤول القضائي اننا نتوقع من الحكومة العمل على طرد هذا الشخص من البلاد على وجه السرعة.