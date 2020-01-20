الحكيم والمالكي يشددان على ضرورة انهاء حالة تصريف الأعمال في ادارة العراق

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه : "بحثنا خلال استقبالنا رئيس ائتلاف دولة القانون الاستاذ نوري المالكي مستجدات الوضع السياسي في العراق وعموم المنطقة وملف تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة".

واضاف، : "إذ جددننا تأكيد أهمية انهاء حالة تصريف الاعمال كونها محدودة الصلاحيات وغير قادرة على خدمة المواطنين في ظل استحقاقات الاصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل".

وأشار الحكيم الى "ضرورة اختيار شخصية مستقلة كفوءة ذات تاريخ نزيه قادرة على ادارة البلاد في المرحلة القادمة والتهيئة للانتخابات المبكرة"، مشددا "على ضرورة الابتعاد عن المرشح الجدلي".

وأكد، "كما دعونا القوى السياسية الى النهوض بمسؤولياتها تجاه التحديات الحالية على مستوى الاصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين على المستوى التشريعي والرقابي".

وشدد الحكيم على "ضرورة ابعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الدولية والاقليمية والسعي لجعله منطقة التقاء لا منطقة تقاطع".